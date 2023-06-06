На пост главы Глазовского района претендуют два кандидата

Аверкиева Галина Анатольевна и Поздеева Алена Валериановна. Фото: vavozh-raion.udmurt.ru и @yar_rayon

По результатам отбора претендентов на пост главы Глазовского района были отобраны две кандидатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На должность руководителя района претендуют первый замглавы администрации Вавожского района Аверкиева Галина и первый замглавы Ярского района Поздеева Алена.

В ведомстве отметили, что в конкурсе также участвовали начальник Кожильского территориального отдела Глазовского района Волкова Екатерина, начальник отдела по культуре и спорту администрации Глазовского района Шудегов Виктор и директор Парзинской средней общеобразовательной школы Кошелев Сергей.

Глава муниципалитета будет избран на предстоящей сессии депутатов районного совета. Оба кандидата представят свои кампании по развитию района и ответят на вопросы чиновников.

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