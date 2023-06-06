Летом травматизм среди детей в Удмуртии вырастает в два раза

Часто дети остаются без присмотра Фото: Диля Ахмадишина

В летние месяцы число детей, которые попадают в больницы Удмуртии с различными травмами, вырастает в два раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Главные причины такого роста – это неорганизованность школьников. Дети часто предоставлены сами себе, гуляют и получают травмы. Еще одна проблема – падения из окон. Падают чаще дети дошкольного возраста, оставленные без присмотра. Поэтому отдельно хочется напомнить родителям не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять окна открытыми, если в доме ребенок», – отметил заместитель главврача по хирургии РДКБ Максим Каменских.

По статистике, зимой с травами в больницы обращаются в среднем 80-90 детей в месяц, а летом это число увеличивается до 180 юных пациентов ежемесячно. Отметим, что в летний период дети также чаще становятся участниками ДТП. Так с начала 2023 года в республике произошло 66 дорожных аварий с участием несовершеннолетних, при этом 31 из них случилось в мае.

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