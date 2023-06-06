Экс-начальника кладбищ Ижевска оштрафовали на 7 млн рублей за взяточничество

Осужденный не признал своей вины Фото: Диля Ахмадишина

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу по делу бывшего начальника кладбищ Ижевска Александра Шаклеина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, с 2017 по 2019 годы осужденный получал взятки от сотрудников «Хохряковского» и «Южного» кладбищ за покровительство по службе и неприятие каких-либо действий по факту взяточничества на службе. За указанный период Шаклеин незаконно обогатился на 3,6 млн рублей. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор не согласился с решением суда, указав на несоответствие тяжести преступления и наказание. Сам подсудимый также обжаловал приговор, но уже по другой причине – Шаклеин настаивал на своей невиновности.

Суд апелляционной инстанции выслушал обе стороны и изменил приговор, назначив дополнительное наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов рублей. В остальной части приговор оставлен без изменений.

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