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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:37

Теленок и 15 курочек погибли при пожаре в частном хозяйстве в Удмуртии

Общая площадь пожара составила 286 кв.м
Софья Кель
Распространению пламени способствовала сухая и жаркая погода

Распространению пламени способствовала сухая и жаркая погода

Фото: Мария Бакланова

5 июня, в 16:32 в деревне Удмуртское Гондырево Алнашского района сгорело частное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По предварительным данным, возгорание началось из-за несоблюдения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Огонь быстро разросся благодаря сухой погоде и близкому расположению построек. В результате погибли один теленок и 15 курочек. Пламя также уничтожило кровлю дома и бани, три хлева, имущество, гараж и дровяник на 286 кв.м. Добровольцы помогали пожарным при разборке строительных конструкций.

Фото: МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

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