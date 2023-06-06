Теленок и 15 курочек погибли при пожаре в частном хозяйстве в Удмуртии

Распространению пламени способствовала сухая и жаркая погода Фото: Мария Бакланова

5 июня, в 16:32 в деревне Удмуртское Гондырево Алнашского района сгорело частное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По предварительным данным, возгорание началось из-за несоблюдения правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Огонь быстро разросся благодаря сухой погоде и близкому расположению построек. В результате погибли один теленок и 15 курочек. Пламя также уничтожило кровлю дома и бани, три хлева, имущество, гараж и дровяник на 286 кв.м. Добровольцы помогали пожарным при разборке строительных конструкций.

Фото: МЧС Удмуртии

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