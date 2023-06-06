Кафе «Мангал» загорелось в Ижевске 6 июня

Фото: МЧС Удмуртии

6 июня, в 12:09 в Ижевске загорелось кафе «Мангал» на улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К приезду пожарных у здания горела кровля. Ликвидация возгорания была объявлена уже в 12:15. Предварительная площадь пожара составила 2 кв.м. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. О наличии пострадавших не сообщается.

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