Более 800 тысяч рублей исчезло со счета жительницы Ижевска после звонков мошенников

Оператора сотовой связи оштрафовали на 300 тысяч рублей
Фото: Амир Закиров
Жительница Ижевска лишилась более 800 рублей в результате телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В июне 2022 года на телефон потерпевшей несколько раз позвонили мошенники, а затем с ее банковского счета пропали деньги. Правоохранительным органам республики удалось выяснить, что злоумышленники звонили с номера российского оператора через иностранное оборудование. При этом компания, которая отслеживала телефонные соединения, не заблокировала звонок с подменного номера.
В результате оператор сотовой связи привлечен к административной ответственности и оштрафован на 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Один из двух пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ижевске скончался
Фонтан под перголой в Ижевске запустили с опозданием из-за технической неисправности
Нейросеть переписала пять стихов Александра Сергеевича Пушкина