Более 800 тысяч рублей исчезло со счета жительницы Ижевска после звонков мошенников

Оператора сотовой связи оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

Жительница Ижевска лишилась более 800 рублей в результате телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июне 2022 года на телефон потерпевшей несколько раз позвонили мошенники, а затем с ее банковского счета пропали деньги. Правоохранительным органам республики удалось выяснить, что злоумышленники звонили с номера российского оператора через иностранное оборудование. При этом компания, которая отслеживала телефонные соединения, не заблокировала звонок с подменного номера.

В результате оператор сотовой связи привлечен к административной ответственности и оштрафован на 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается.

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