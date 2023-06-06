Вдоль трасс Удмуртии началась ликвидация борщевика

На данный момент борщевик выкосили на 7 региональных дорогах. Фото: udmurt.ru

В Удмуртии началась расчистка территорий у региональных трасс от борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик проводит комплексную работу по борьбе с борщевиком уже третий год подряд.

«В 2021 и 2022 годах обрабатывали борщевик химическим способом – двухкомпонентным реагентом. В текущем сезоне будем наблюдать эффект от этой обработки», – сообщил исполняющий обязанности начальника КУ УР «Управтодор» Роман Агафонов.

В 2023 году растение уничтожают с помощью кустореза на тракторе и ручного скашивания. На данный момент подрядчик уже выкосил борщевик на 7 региональных дорогах, в их числе «Сарапул – Воткинск», «Пытцам – Удугучин», «Дебесы – Кез» и «Ижевск – Аэропорт». Все работы планируют закончить до начала цветения, т.е. до конца июня. В целом покос борщевика пройдет на 96 участках, площадью свыше 1,3 млн кв.м.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, почему в Удмуртии стал распространяться борщевик и как с ним бороться.

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