Гороскоп на день: 7 июня Раки могут начать жизнь с чистого листа, а Водолеям – сохранить баланс между работой и хобби

Вселенная слышит вас Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Траты во имя улучшения своего материального положения будут не зря. Вам удастся насладиться моментом исполнения заветной мечты. Но будьте осторожны. За великим счастьем идет великая печаль.

ТЕЛЕЦ

Мир покажет вам свой свет и свою тьму. Только вам решать, что делать в сложившихся обстоятельствах. Помните, ответ не очевиден. У добра есть острые клыки, а в темноте скрываются самые важные ответы.

БЛИЗНЕЦЫ

Неприятная и горькая истина поможет вам найти силы принять себя таким, какой вы есть на самом деле. Сегодня удача на вашей стороне.

РАК

Вселенная заставила вас открыть глаза и увидеть истинную суть вещей. Приготовьтесь сжигать мосты. Для вас пришла пора начать жизнь с чистого листа.

ЛЕВ

Понимание всей ситуации к вам не придет. Вы давно уже сделали выбор, хоть и отрицаете очевидное. Будьте честны с собой.

ДЕВА

Стоит разделять фантазии и реальность. Не нужно рваться к звездам. Они упадут к вам в руки сами по себе, если вы будете двигаться с гордо поднятой головой по выбранному вами пути.

ВЕСЫ

Пришла пора подумать о своем ментальном здоровье. Найдите время, чтобы хорошо отдохнуть. Ваши дела никуда не денутся.

СКОРПИОН

В делах стоит посмотреть на себя со стороны. Не нужно из кожи вон лезть, чтобы добиться результата. Необдуманные действия повлекут за собой последствия.

СТРЕЛЕЦ

Добрые новости не заставят себя ждать. Вполне возможно, что они связаны с материальной выгодой для вас. Однако звезды советуют не спешить радоваться. Легкие деньги быстро заканчиваются.

КОЗЕРОГ

Сегодня не стоит заводить новых знакомств и любовных отношений. Скорее всего, эти люди пришли к вам без благих намерений. Вселенная не позволит вам сблизиться в любом случае. Вы под ее защитой.

ВОДОЛЕЙ

Вы можете получить признание за свою работу или получить новый проект. Не забывайте также уделять внимание своему личному времени и отдыху, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.

РЫБЫ

Вероятность того, что вы ощутите усталость и стресс, – очень высока. Не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам или близким людям. Будьте внимательны к своим эмоциям и не забывайте уделять время хобби.

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