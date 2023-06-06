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НовостиПроисшествия6 июня 2023 11:54

Многодетная семья в Удмуртии осталась без дома из-за игры 7-летнего ребенка с зажигалкой

На момент происшествия дома не было взрослых
Софья Кель
Пожарных вызвали соседи

Пожарных вызвали соседи

Фото: Мария Бакланова

5 июня в деревне Акилово Сюмсинского района Удмуртии произошел пожар – загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс служба МЧС региона.

На момент происшествия в доме находились три ребенка – мальчики 9 и 7 лет, а также девочка в возрасте 2,5 лет. Мама ребят ушла в магазин. Оставшись без присмотра, младший мальчик взял зажигалку и начал играться. В результате шалости ребенка в прихожей дома начался пожар.

Испуганный мальчик побежал к брату и рассказал о произошедшем. Старший из ребят схватил сестру и вывел родственников из горящего дома.

О произошедшем пожарным сообщили соседи, напуганные дети в это время стояли рядом с домом и не знали, что делать. В результате пламя уничтожило дом и надворные постройки.

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