Погода в Ижевске на день: 7 июня в городе пасмурно и до +19°С

Осадки не ожидаются
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Как прогнозирует сервис Яндекс.Погода сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно и прохладно.
Днем столбик термометра поднимется до +19°С. Ветер северо-западный со скоростью 4,7 м/с. Ночью температура опустится до +8°С. Судя по прогнозу синоптиков, дождя не будет.
Хорошего вам дня!
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