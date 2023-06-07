Погода в Ижевске на день: 7 июня в городе пасмурно и до +19°С

Осадки не ожидаются Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Как прогнозирует сервис Яндекс.Погода сегодня в столице Удмуртии весь день будет пасмурно и прохладно.

Днем столбик термометра поднимется до +19°С. Ветер северо-западный со скоростью 4,7 м/с. Ночью температура опустится до +8°С. Судя по прогнозу синоптиков, дождя не будет.

Хорошего вам дня!

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