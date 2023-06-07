Более 12 тысяч литров смертельного «сидра» изъяли со склада на улице Пойма в Ижевске

Фото: МВД по Удмуртии

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по поиску смертельного «сидра» в торговых точках Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сейчас полицейские уже установили юридические лица, которые отвечали за поставку суррогатного напитка в республику, а также основного поставщика, склад и последующие места сбыта. В результате отработок торговых точек сотрудники правоохранительных органов Ижевске изъяли 13 194 л, при этом 12 630 л находилось на складе на улице Пойма. Также опасный напиток был обнаружен на территориях Воткинского и Завьяловского районов республики.

Напомним, на данный момент от смертельного «сидра» пострадали 88 жителей 6 регионов страны, 30 человек погибли. В Удмуртии от суррогата отравились два человека. К сожалению, один из них скончался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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