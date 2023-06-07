Пять молодежных центров отремонтируют в Удмуртии в 2023 году

2023 год объявлен Годом молодежи в Удмуртии Фото: Эдуард КАРИПОВ

В 2023 году для молодых людей по всей Удмуртии отремонтируют сразу пять общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик выйдет на площадки в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге. Так в Воткинске появится современное молодежное пространство, в котором разместятся танцевальный зал, библиотека, творческая мастерская и многое другое. Для молодых людей Глазова в городе откроется фотостудия и студия звукозаписи. А в Сарапуле уже совсем скоро местные жители смогут посетить актовый зал для проведения различных мероприятий.

Все работы планируют закончить уже к концу 2023 года. Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Образование». Напомним, Удмуртия выиграла федеральную субсидию в размере 153 млн рублей, часть от которой пойдет на ремонт молодежных пространств. Ранее руководитель Агентства по молодежной политике Алексей Выстребов рассказал о том, на что хотят потратить оставшуюся часть суммы.

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