Новый сквер появится в микрорайоне Буммаш в Ижевске

Работы по благоустройству уже начались. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске началось обустройство нового сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Зона для прогулок появится между домами №32 и 40 по улице Воткинское шоссе. Работы пройдут за счет Реестра наказов избирателей.

«Это единственная зеленая зона в округе, но заросшая и необустроенная. Жители высказали свои пожелания: облагородить зону для прогулок, семейного и активного отдыха», – сообщают местные власти.

Подрядчик уже вышел на площадку – рабочие установили опоры для освещения и сейчас протягивают провода. Затем на участке избавятся от зарослей, а также установят скамейки и урны.

Напомним, в ноябре 2022 года проект инициировал зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов.

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