Спасатели Ижевска спасли ребенка 2022 года рождения из заблокированного автомобиля

Ребенок не пострадал. Фото: @pssur
6 июня спасатели Ижевска помогли местной жительнице вызволить из заблокированного авто ребенка 2022 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Инцидент произошел на Тверской улице. Мать посадила малыша в припаркованную машину. Но затем, как выяснили спасатели, дверь авто захлопнулась и ребенок оказался взаперти.
Специалистам удалось открыть дверь машины буквально за считанные минуты. После этого ребенок был передан в руки матери.
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