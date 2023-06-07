Спасатели Ижевска спасли ребенка 2022 года рождения из заблокированного автомобиля

Ребенок не пострадал. Фото: @pssur

6 июня спасатели Ижевска помогли местной жительнице вызволить из заблокированного авто ребенка 2022 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Инцидент произошел на Тверской улице. Мать посадила малыша в припаркованную машину. Но затем, как выяснили спасатели, дверь авто захлопнулась и ребенок оказался взаперти.

Специалистам удалось открыть дверь машины буквально за считанные минуты. После этого ребенок был передан в руки матери.

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