Суррогатный «сидр» сняли с продажи в Удмуртии

От опасного напитка в Удмуртии пострадали два человека. Фото: МВД по Удмуртии
В Удмуртии сняли с продажи остатки смертельного алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.
Сотрудники Минпромторга региона провели выезды в торговые точки, где по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы опасный напиток еще оставался в продаже.
«Со всеми проведена профилактическая работа в рамках запрета продажи данного напитка. Опасный сидр снят с продажи и передан в правоохранительные органы», – сообщил Лашкарев.
Напомним, ранее полицейские республики изъяли почти 14 тысяч литров суррогата. Смертельный сидр обнаружился в Ижевске, а также в торговых точках Воткинского и Завьяловского районов.
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