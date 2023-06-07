Суррогатный «сидр» сняли с продажи в Удмуртии

От опасного напитка в Удмуртии пострадали два человека. Фото: МВД по Удмуртии

В Удмуртии сняли с продажи остатки смертельного алкогольного напитка «Мистер сидр». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Сотрудники Минпромторга региона провели выезды в торговые точки, где по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы опасный напиток еще оставался в продаже.

«Со всеми проведена профилактическая работа в рамках запрета продажи данного напитка. Опасный сидр снят с продажи и передан в правоохранительные органы», – сообщил Лашкарев.

Напомним, ранее полицейские республики изъяли почти 14 тысяч литров суррогата. Смертельный сидр обнаружился в Ижевске, а также в торговых точках Воткинского и Завьяловского районов.

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