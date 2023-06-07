Грозы ожидаются в Удмуртии 8 июня

Местами по Удмуртии пройдут грозы
Фото: Ильяс Бекмансуров
Утром и днем 8 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.
Жителей просят соблюдать меры безопасности – не подходить к линиям электропередач, а также постараться не выходить на улицу. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эту неделю в Ижевске.
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