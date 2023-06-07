Грозы ожидаются в Удмуртии 8 июня

Местами по Удмуртии пройдут грозы Фото: Ильяс Бекмансуров

Утром и днем 8 июня местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Жителей просят соблюдать меры безопасности – не подходить к линиям электропередач, а также постараться не выходить на улицу. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эту неделю в Ижевске.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На должность замминистра внутренних дел по Удмуртии назначен Александр Боев

В Удмуртии определились объекты, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Подачу горячей воды приостановят в 97 домах Ижевска до 20 июня