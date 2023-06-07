ПСБ: деловая активность в Удмуртии находится в зоне роста

Фото: Амир Закиров

В 1 квартале 2023 года индекс RSBI Удмуртской Республики пересек нейтральную отметку – 50 пунктов – и достиг 52 пунктов, показав оптимистичные ожидания МСБ по выручке и высокую доступность финансирования в регионе. Такие данные приведены в исследовании «индекс RSBI», которое проводит ежеквартально ПСБ совместно с «Опорой России».

Основные компоненты индекса RSBI в 1 квартале 2023 года

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

RSBI в России и Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Рейтинг регионов по RSBI в 1 квартале 2023 года

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Продажи» по итогам первого квартала в республике немного выросла и в целом соответствует общероссийскому показателю. Порядка 13% предпринимателей сообщили об увеличении продаж, что на 4 п.п. выше, чем в предыдущем квартале. Доля опрошенных, указавших на снижение продаж, оказалась самой низкой за последний год. По ожиданиям 24% респондентов ждут увеличения сбыта во втором квартале.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кадры» по итогам квартала в регионе находится в зоне роста, чуть опередив среднее значение по стране.

Количество предпринимателей, которые сокращали персонал, снизилось до 15%, что является наименьшим значением с 4 квартала 2021 года. В то же время доля респондентов, увеличивших штат сотрудников, является достаточно низкой за счет того, что значительная часть предпринимателей региона имеет микробизнес в сфере торговли, который менее нуждается в увеличении числа сотрудников в отличие от других сфер.

В Удмуртской Республике заметно выросли ожидания предпринимателей, планирующих расширение штата в будущем. Их доля составила 26%, что превышает общероссийский показатель.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Кредиты» вышла в первом квартале 2023 года на максимумы с 2020 года, что отражает высокую доступность финансирования в Республике Удмуртия. Увеличение доли респондентов с удовлетворенным спросом на кредиты полностью нивелировало процент предпринимателей, которые хотели, но не получили заемные средства. Количество опрошенных в Удмуртии, у которых спрос на кредиты не удовлетворен, одно из самых низких по стране.

Изменения доступности банковского кредита в Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Компонента «Инвестиции» по Удмуртии в 1 квартале 2023 года показала небольшое снижение в темпах роста, но все еще остается на высоком уровне. 11% предпринимателей вкладывали в свой бизнес, и только 6% предпринимателей (меньше всего за все время проведения опроса) сокращали объемы инвестиций.

Дальнейшая инвестиционная активность планируется в пользу увеличения вложений в бизнес.

Фактические и ожидаемые инвестиции в Удмуртской Республике

Источник: ПСБ Аналитика, Аналитический центр НАФИ

Индекс RSBI – с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.