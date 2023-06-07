Врач рассказала жителям Удмуртии, как справляться с сезонной аллергией

Врач рассказала, на пыльцу каких трав и деревьев проявляется аллергия в июне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна прошла и началось лето, а аллергики все не могут спокойно выдохнуть или, точнее сказать, вдохнуть. Период активного цветения большинства растений растянут вплоть до осени, а потому пыльца витает в воздухе многие месяцы. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала о том, как спастись от этой напасти.

«Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за 5-7 дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела», – пояснила врач.

В июне цветут многие злаковые и луговые растения, а также ива, тополь, яблоня и т.д. По словам специалиста, полностью избавиться от симптомов аллергии можно уменьшив контакты с аллергеном.

«Для этого многие уезжают на время цветения в другие регионы, где нет растений, которые вызывают у них аллергическую реакцию», – советует Демьяновская.

А те, кто не имеет возможности переехать на период цветения, могут воспользоваться менее радикальными методами. К примеру, реже выходить на улицу, ежедневно проводить влажную уборку и пользоваться воздухоочистителями. При выходе на улицу не забывайте про солнцезащитные очки – они защитят от пыльцы ваши глаза. А после прогулки обязательно принимайте душ и промывайте нос солевым раствором.

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