10-летнего мальчика в сером спортивном костюме ищут в Ижевске

Найден, жив

7 июня в Ижевске начались поиски Матишева Дамира, 2012 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В последний раз мальчика видели на Авангардной улице. Сейчас он местонахождении пропавшего ничего не известно. В ведомстве также отметили, что у ребенка при себе нет телефона.

Примерный рост Дамира 145 см, телосложение среднее. На момент пропажи ребенок был одет в красно-черную кепку с рисунком крокодила, красно-серую футболку и в серый спортивный костюм.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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