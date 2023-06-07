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НовостиПроисшествия7 июня 2023 13:00

53-летний житель Удмуртии зарезал ножом сожительницу

Женщине нанесли 4 удара ножом
Софья Кель
Ближайшие 8 лет мужчина проведет в колонии строгого режима

Ближайшие 8 лет мужчина проведет в колонии строгого режима

Фото: Амир Закиров

В Камбарке по обвинению в убийстве сожительницы осудили 53-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного состояния, затеял ссору с сожительницей. В ходе конфликта осужденный схватился за нож и 4 раза ударил женщину в область грудной клетки и левого плеча. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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