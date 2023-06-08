Погода в Ижевске на день: 8 июня ожидаются дожди, возможны грозы

В Ижевске пройдут дожди. Фото: Сергей Березин

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 8 июня.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +17…+19°С. Ожидается переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди, грозы.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 746 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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