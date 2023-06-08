8 ножевых ран нанес житель Удмуртии сожителю матери

Фото: Архив КП

В Удмуртии осудили 27-летнего жителя Шарканского района за покушение на убийство сожителя своей матери. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, преступление произошло во время употребления алкоголя еще в декабре прошлого года.

Во время застолья мужчины крепко поссорились. Молодой мужчина взял кухонный нож и напал с ним на сожителя своей матери. Он нанес ему не менее 8 ударов, попал и в жизненно-важные органы.

Разъяренного сына утихомирили его мать и еще один собутыльник. Женщина позвонила в полицию и в скорую – раненый мужчина выжил.

Преступника задержали.

Суд назначил ему 6 лет колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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