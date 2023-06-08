Свекла и творог подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

За минувшую неделю значительно подешевели сосиски и сардельки Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В период с 30 мая по 5 июня в Удмуртии в очередной раз изменились цены на ряд товаров и услуг. Статистикой поделился Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю значительно подешевели сосиски и сардельки – в среднем цена упала на 17,2 руб. Также на 17 руб. снизились цены на детские фруктово-ягодные консервы, на 9,9 руб. – на свежие помидоры и на 16,1 руб. – на сливочное масло. А вот подсолнечное масло подорожало на 5,8 руб. В то же время поднялись цены на творог и на свеклу на 7,6 руб. и 5,1 руб. соответственно.

Из услуг зарегистрировано повышение цен на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 5,9%.

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