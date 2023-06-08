Два частных хозяйства загорелись в Сарапуле на улице Радищева

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

7 июня, в 12:34 в Сарапуле загорелось частное хозяйство на улице Радищева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов в сарае на одном из пострадавших участков. К прибытию первой группы пожарных огонь уже объял дом и надворные постройки. Быстрому распространению пламени способствовало близкое размещение построек.

В результате на первом участке огонь полностью уничтожил сарай, легковой автомобиль, кровлю гаража и курятника, а также повредил жилой дом и имущество. А на втором участке пожар повредил отделку веранды, кровлю дома и дровяник, а также уничтожил кровлю гаража.

Общая площадь пожара составила 207 кв. м. О пострадавших не сообщается.

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