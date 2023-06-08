Народный фронт Удмуртии обратился в прокуратуру для защиты жительницы Воткинска

Активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: @nf_udmurtiya

Народный фронт Удмуртии обратился в прокуратуру и следственное управление СК России с просьбой пересмотреть назначение штрафа, который получила жительница Воткинска за обращение к президенту страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В марте 2023 года местные жители записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь отремонтировать проезжую часть на Совхозной улице.

«Чиновники отреагировали тут же. Нет, ямы сразу не засыпали. Решили наказать тех, кто пожаловался «на верх». Для публичной «порки» выбрали известную в городе активистку Нину Кривощекову», – сообщают участники Фронта.

В результате женщину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Сама женщина уверена, что таким образом власти хотят заставить местных жителей замолчать. По мнению активистов, действия чиновников дискредитируют принципы прямой линии с президентом. Народный фронт будет добиваться отмены штрафа.

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