На пост главы Глазовского района избрана Галина Аверкиева

Аверкиева Галина Анатольевна. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 8 июня, на пост главы Глазовского района была избрана Галина Аверкиева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение приняли депутаты районного совета депутатов после презентации кампаний претендентов. Напомним, что за пост главы муниципалитета с Аверкиевой боролась первый замглавы Ярского района Алена Поздеева.

По результатам тайного голосования Аверкиева набрала максимальное количество голосов. 13 июня она приступит к исполнению новых обязанностей.

Напомним, предыдущий глава муниципалитета Вячеслав Сабреков покинул занимаемый пост в апреле 2023 года. Чиновник занимал эту должность с 2016 года.

СПРАВКА:

Аверкиева Галина Анатольевна родилась в 1966 году. Окончила Ижевский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В период с 2007 по 2017 годы занимала должность первого заместителя главы администрации Глазовского района. С 2017 по 2019 годы работала заместителем главы Глазовского района. И в 2019 году была назначена на пост первого заместителя главы администрации Вавожского округа.

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