16 детей из Удмуртии со СМА получили лечение в федеральном медцентре

Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением врачей. Фото: freepik.com

16 новорожденных из Удмуртии получили препараты для лечения спинальной мышечной атрофии за счет средств Фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Одним из этих детей стал двухмесячный мальчик. Подозрение на СМА удалось выявить сразу после рождения ребенка благодаря расширенному неонатальному скринингу. По результатам анализов было принято решение отправить малыша и его маму в федеральный медицинский центр для подтверждения диагноза. Затем за счет Фонда мальчику закупили и ввели специальный препарат, который останавливает развитие болезни.

«Спинальная мышечная амиотрофия, или атрофия – очень коварное заболевание. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Но первые симптомы болезни могут проявиться у ребенка не сразу, в 2-3 года или позже, когда лечение уже не так эффективно», – поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Удмуртии Наталья Ермолаева.

Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов. В течение нескольких месяцев станет известно, помог ли ему препарат.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Драмтеатре в Ижевске капитально реконструируют сцену

Трех жителей Ижевска осудили за публичную демонстрацию нацистской символики

Жительница Удмуртии протащила росгвардейца на двери автомобиля