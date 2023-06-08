Гороскоп на день: 9 июня Раков ждет секс, а Водолеев доходы

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что нас ждет в день грядущий.

ОВЕН

Вы будете слишком импульсивны. Поспешные решения могут оказаться неверными – стоит выдохнуть и лишний раз подумать. Ваша фантазия может сыграть с вами злую шутку. Все свои дела стоит тщательно распланировать, прежде чем взяться за них.

ТЕЛЕЦ

День окажется насыщенным, причем как на работе, так и в плане отношений с родными, близкими и второй половинкой. Но у вас достаточно энергии, чтобы решить все проблемы, каждому помочь и выполнить свои задачи и даже больше.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам повезет в любви. Произойдет сегодня нечто очень и очень романтическое. Вы будете немножечко витать в облаках. Впрочем, ничего плохого в этом нет – все мы можем иногда быть влюбленными и счастливыми.

РАК

Искра, буря, безумие… И вы уже в объятиях человека, который вам ужасно нравится. Все будет на высоте. Это может перерасти в пламенные чувства и любовь на всю жизнь.

ЛЕВ

Ваше начальство готово сделать вам интересное предложение. Оно касается новой должности и зарплаты. Выгод это сулит немало, но не стоит торопиться говорить «да». Сначала необходимо все тщательно взвесить и подумать о подводных камнях. Новые обязанности могут оставить крайне мало свободного времени.

ДЕВА

В этот день стоит расслабиться и позволить себе отдохнуть. Ведь вы действительно заслужили это. В идеале – возьмите отгул и отправляйтесь в парк. Или займитесь любым другим занятием, которое поможет вам переключиться и почувствовать себя обновленным.

ВЕСЫ

Обратите внимание на свои сны – сегодня они окажутся вещими. В них вы можете найти подсказку, как поступить в ситуации, из которой вы не можете найти выход уже давно. А еще сны могут подсказать вам сценарий развития будущего. Впрочем, помните, что это только один вариант развития событий – вы сами творец своей судьбы.

СКОРПИОН

Близкие люди могут вам навредить. Хотя и неосознанно – так получится само собой. Не стоит слушать чужих советов – вы лучше знаете, что вам делать со своей жизнью.

СТРЕЛЕЦ

День, когда удастся соблюсти идеальный баланс между работой и семьей. Все гармонично. И в вашей душе тоже царит мир и покой.

КОЗЕРОГ

День, наполненный общением, встречами и звонками. Вам предстоит много знакомств, а также разговоров с коллегами, друзьями и родственниками. В такой ситуации, увы, могут вспыхнуть разногласия и даже конфликты. Но вам хватит дипломатических навыков, чтобы все уладить.

ВОДОЛЕЙ

Финансовая удача на вашей стороне. Ваши доходы в этот день окажутся выше, чем вы рассчитывали. Возможно получение премии. День также удачен для совершения выгодных сделок. Не забудьте также избавиться от всего лишнего – груз только тянет вас назад.

РЫБЫ

Возможны разногласия с близким человеком из-за дележки домашних обязанностей. Иногда стоит идти на компромиссы, но и не позволяйте вами откровенно пользоваться. Возможны неожиданные повороты в вашей судьбе.

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