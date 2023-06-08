Двух жителей Удмуртии осудили за организацию нарколаборатории

Приговор вступил в законную силу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии по обвинению в производстве и покушении на продажу наркотиков осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчины организовали нарколабораторию на территории республики и произвели партию синтетических запрещенных веществ в особо крупном размере. Во время обыска у осужденных обнаружили и изъяли 5,3 кг мефедрона.

Верховный суд Удмуртии признал мужчин виновными по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Одного из подсудимых приговорили к 16 годам лишения свободы, а другого – к 15. Оба проведут срок в колонии особого режима. Приговор вступил в силу.

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