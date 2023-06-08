32% российских студентов планируют устроиться на летнюю подработку

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Летняя пора для студентов – это не только долгожданные каникулы, но и возможность подзаработать. Как сообщает RT, по данным исследования сервиса «Зарплаты.ру», устроиться на летнюю подработку планируют 32% учащихся российских вузов.

15% от этого числа рассматривают возможность устройства на должность курьера, 11% – официанта и по 8% – промоутера и продавца. Другими вариантами для трудоустройства студентов стала работа репетитором, грузчиком, няней и фотографом. Но в целом респонденты готовы рассмотреть любые предложения – так ответили 14% участников опроса.

Основными причинами устройства на летнюю подработку студенты назвали возможность накопить денег и помощь родителям. Отметим, что в опросе приняли участие более 2 тысяч студентов со всей России.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила список вакансий, на которые могут устроиться подростки Ижевска летом.

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