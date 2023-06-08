Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании кафе

Мужчина полностью признал вину Фото: Мария Бакланова

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве осужден 57-летний житель Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел 3 апреля 2023 года. После распития алкогольных напитков в голову мужчины пришла преступная идея – сообщить о якобы готовящемся взрыве в местном кафе под названием «Сфера». Осужденный набрал номер «112» и вызвал сотрудников правоохранительных органов на так называемое место происшествия.

«В результате умышленных действий обвиняемого нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях», – отметили стражи порядка.

В судебном заседании мужчина раскаялся и признал вину. Суд приговорил его 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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