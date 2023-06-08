Промышленная компания нанесла природе Ижевска ущерб в 39 млн рублей

Работы уже начались. Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

Промышленную компанию из Ижевска обязали возместить нанесенный природному фонду города ущерб. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии.

Ранее компания сливала на участок на Воткинском шоссе промышленные отходы. Таким образом бетоном было загрязнено более 3 912 кв.м почвы. Согласно подсчетам специалистов ведомства, нанесенный природе ущерб составил 39 млн рублей.

До конца июня 2023 года компания-нарушитель должна закончить работы по рекультивации земельного участка. Исполнение обязательств находится на контроле Минприроды региона и управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. В ближайшее время на участке засадят новый слой зеленых насаждений.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-полицейского из Ижевска обвиняют в бандитизме и краже 10 млн рублей

В Ижевске отменили оправдательный приговор отцу напавшего с ножом на врача подростка

Двое водителей подрались у памятника Дерябину в Ижевске