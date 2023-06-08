На улице Холмогорова в Ижевске ремонт асфальта начался после нанесения разметки

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В мае жителей домов на улице Холмогорова в районе ТРЦ «Талисман» в Ижевске порадовали хорошей новостью – начался ремонт асфальта. И все было бы замечательно, если бы не одна ложка дегтя в этой бочке меда – совсем недавно на этом участке нанесли новую разметку. Это вызвало вполне логичный вопрос – «неужели нельзя было сначала отремонтировать дорогу, а уже потом наносить на нее пешеходные переходы?»

В администрации Ижевска со ссылкой на Службу благоустройства и дорожного хозяйства на наш запрос пояснили, что никаких нарушений в этой ситуации нет. Дело в том, что новенькая разметка была временной необходимостью. Ее нанесли для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения на участке перед проведением ремонта. После завершения работ подрядчик восстановит разметку за свой счет. Также в руководстве столицы Удмуртии отметили, что «зебры» не сильно ударили по городскому бюджету – один пешеходный переход обошелся всего в 1,5 тысячи рублей.

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