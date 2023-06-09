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НовостиОбщество9 июня 2023 3:00

Погода на день: 9 июня в Ижевске переменная облачность и +19 °С

Расскажем о погоде на предстоящие сутки
Дана Солнцева
В городе переменная облачность

В городе переменная облачность

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня пятница, 9 июня. Пора готовиться к большим выходным. Строить планы и радоваться жизни.

В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +19 °С. Ветер юго-западный 3 м/с. Ночью до +12 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 42%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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