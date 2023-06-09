В Ижевске задержали 22-летнего местного жителя за драку в кафе

Пострадавшего госпитолизировали
Фото: Амир Закиров
22-летнего жителя Ижевска задержали за нападение с ножом в одном из кафе Индустриального района города. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
Установлено, что у молодого человека произошел конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе него задержанный дважды ударил потерпевшего ножом.
Раненого 31-летнего мужчину госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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