В Ижевске задержали 22-летнего местного жителя за драку в кафе

Пострадавшего госпитолизировали Фото: Амир Закиров

22-летнего жителя Ижевска задержали за нападение с ножом в одном из кафе Индустриального района города. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Установлено, что у молодого человека произошел конфликт с одним из посетителей заведения. В ходе него задержанный дважды ударил потерпевшего ножом.

Раненого 31-летнего мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

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