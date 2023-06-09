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НовостиПроисшествия9 июня 2023 5:15

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Ижевске

По словам очевидцев, в подъезде загорелся электрический щиток
Софья Кель
Черный дым идет из окон нескольких этажей. Фото: @id47263777

Черный дым идет из окон нескольких этажей. Фото: @id47263777

9 июня, примерно в 7:35 в Ижевске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Тимирязева. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Возгорание началось во втором подъезде.

«Вроде как что-то в подъезде горит. Из квартир, слава богу, дыма не видно. Горели щитки электрические», – поделился ижевчанин Олег.

Судя по кадрам, пожарные уже выехали на место происшествия. О наличии пострадавших не сообщается.

На место выехали пожарные. Фото: @id48189658

На место выехали пожарные. Фото: @id48189658

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