Парковка у железнодорожного вокзала в Ижевске стала платной

Фото: Горьковская железная дорога

Сегодня, 9 июня, парковка автомобилей на стоянке у железнодорожного вокзала в Ижевске стала платной. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Так, бесплатная парковка на территории вокзального комплекса составит первые 15 минут, а затем за нахождение на стоянке водителям придется заплатить. Тарифы следующие:

– от 15 минут до часа – 100 рублей

– от часа до трех часов – 200 рублей

– от трех часов до суток – 350 рублей.

На въезде и выезде с площадки установлены терминалы, с помощью которых водители смогут оплатить парковку, не выходя из машины. Терминалы поддерживают возможность бесконтактной оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Система автоматически рассчитает время пребывания на парковке и спишет сумму с банковского счета водителя.

Напомним, платные парковки появились в Ижевске 1 февраля 2023 года. Первые месяцы работы таких паркомест показали положительное влияние на трафик на дорогах. Поэтому этим летом в столице Удмуртии появятся еще 1214 платных парковочных мест. Все они разместятся в Центре и охватят улицы Ленина, Горького, Коммунаров, Кирова.

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