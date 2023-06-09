Шесть человек эвакуировали при пожаре на улице Тимирязева в Ижевске

Фото: скриншот из видео

9 июня, в 7:23 в 10-этажном доме на улице Тимирязева в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К приезду пожарных в подъезде уже образовалось задымление. Специалисты вывели на свежий воздух 6 человек, в их числе один ребенок. В ведомстве отметили, что одного из жильцов спасли с помощью специального устройства.

Оказалось, что в подъезде загорелись электрощитовые, размещенные со 2 по 6 этаж. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться экспертами испытательной пожарной лаборатории. Напомним, ранее о произошедшем сообщали очевидцы.

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