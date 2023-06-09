65-летнего жителя Ижевска обвиняют в убийстве бывшего мужа сожительницы

Мужчины подрались после совместного распития алкоголя Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в жестокой расправе над бывшим мужем сожительницы осудят 65-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, незадолго до трагедии обвиняемый в компании сожительницы и ее бывшего супруга распивал спиртное. В какой-то момент между мужчинами завязался спор, который затем перешел в драку. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Пожилого ижевчанина обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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