ФК «Зенит-Ижевск» получил лицензию на участие в соревнованиях Второй лиги

Фото: @fczenitizhevsk

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» прошел апелляционную комиссию и получил аттестат на участие в новом сезоне Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

8 июня прошло заседание комиссии, члены которой пересмотрели свое решение. Напомним, ранее у ижевского ФК возникли проблемы с финансированием – кредиторские задолженности помешали клубу вовремя подготовить необходимый пакет документов. Но затем в Минспорта республики заверили, что деньги на участие ФК в соревнованиях выделят сразу после подготовки документации.

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