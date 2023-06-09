Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 июня 2023 7:22

ФК «Зенит-Ижевск» получил лицензию на участие в соревнованиях Второй лиги

Ранее у клуба были проблемы с финансированием
Виола Романова
Фото: @fczenitizhevsk

Фото: @fczenitizhevsk

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» прошел апелляционную комиссию и получил аттестат на участие в новом сезоне Второй лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

8 июня прошло заседание комиссии, члены которой пересмотрели свое решение. Напомним, ранее у ижевского ФК возникли проблемы с финансированием – кредиторские задолженности помешали клубу вовремя подготовить необходимый пакет документов. Но затем в Минспорта республики заверили, что деньги на участие ФК в соревнованиях выделят сразу после подготовки документации.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проект благоустройства Березовой рощи в Ижевске пересмотрели

В Ижевске ограничат проезд транспорта по некоторым улицам 11 и 12 июня

«Леди в белых халатах»: выбираем самых очаровательных врачей и медсестер