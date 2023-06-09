57-летний житель Удмуртии погиб при пожаре в частном доме

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: @susk118

В поселке Кез при пожаре в доме на Кооперативной улице погиб 57-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Как отметили в пресс-службе МЧС республики, пламя уничтожило сени, навес и легковой автомобиль, а также повредило дом, беседку и гараж на соседнем участке.

В рамках доследственной проверки следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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