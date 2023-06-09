После ремонта асфальт на дороге в Удмуртии начал разрушаться

Асфальт на дороге начал шелушиться Фото: Архив КП

После ремонта асфальт на дороге Бураново-Киясово начал разрушаться. Хотя, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, пробы на участке были идеальными.

Причиной дефекта оказалось несоблюдение температурного режима во время укладки асфальта. Кроме того, еще на заводе при производстве материала также были выявлены нарушения – специалисты отключали подогреваемый бункер.

Заявление на недобросовестного подрядчика направили в суд. На трех участках с дефектами срезали асфальт и выполнили временный ремонт. Напомним, все недостатки на дорогах подрядчик должен исправить до 30 июня.

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