Гороскоп на день: 10 мая Рыбам нужно перестать флиртовать, а Близнецам стоит ожидать перемен в жизни

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Узнать, что ждет каждого представителя знака зодиака, поможет астролог из Ижевска.

ОВЕН

Завтрашний день будет довольно насыщенным, но прежде чем решиться на какое-либо действие, придется взвесить все «за» и «против». Обдумав все до мелочей, вы точно придете к идеальному для вас решению.

ТЕЛЕЦ

В эту субботу сильно рассчитывать на друзей и близкое окружение не стоит – вас могут подвести даже те, от кого вы такого никогда не ожидали. Так что держите эмоции под контролем и не дайте гневу вырваться наружу. Ссоры не приведут ни к чему хорошему.

БЛИЗНЕЦЫ

День готовит вам множество перемен, как в делах, так и в личной жизни. Откройте свое сердце для новых чувств, но не забывайте о том, что сердце может сделать неверный выбор, так что будьте осторожны.

РАК

В последнее время вам хочется повышенного внимания к себе, однако, может быть, стоит слегка успокоиться? Примите и отпустите ситуацию и плывите по течению, тогда люди к вам потянутся.

ЛЕВ

Отпуск не за горами, поэтому стоит тщательно к нему подготовиться. Сходите в магазин и купите вещь, на которую вы всегда засматривались. Об этой покупке вы точно не пожалеете.

ДЕВА

Вы могли забыть о своих кулинарных способностях. Устройте званый ужин и пригласите самых близких людей. Вечер в хорошей компании будет обеспечен.

ВЕСЫ

Как давно вы просто отдыхали, сидели дома и наслаждались одиночеством? Пора дать себе время на передышку. Прочтите книгу, зажгите ароматные свечи или просто примите горячий душ. Вам нужно погрузиться в свои мысли и расставить их по местам.

СКОРПИОН

В этот день вас будет наполнять невероятная энергия, которая может быть направлена на создание чего-то прекрасного или же, наоборот, повлиять на вас не самым лучшим образом. Если вы не будете знать, куда направить эту энергию, она может пойти в совершенно непредсказуемом направлении.

СТРЕЛЕЦ

Вы станете магнитом, притягивающим приятных людей. Обаяние и разносторонность помогут выстроить увлекательные темы для разговоров. Также к вам будут обращаться за советом или помощью, а это дорогого стоит.

КОЗЕРОГ

Начните свой день с плодотворной работы в кругу друзей. И хорошее дело сделаете, и время приятно проведете. А пикник на природе может стать отличным завершением дня.

ВОДОЛЕЙ

В этот выходной у вас получится показать всю широту своей души. Накормите голодного котика или собачку – и плюсик в карму себе точно заработаете..

РЫБЫ

Легкий и непринужденный флирт может обернуться серьезными последствиями. Так что держите себя в руках и не играйте с чувствами людей, на которых у вас нет никаких серьезных планов.

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