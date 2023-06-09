43-летний водитель пострадал при столкновении легковушки и грузовика

Водитель легковушки доставлен в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 июня, в 11:50 на 9 км дороги «Воткинск – Шаркан» произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

43-летний мужчина за рулем машины TOYOTA выехал на встречную полосу дороги, где и врезался с автомобилем «МАЗ», под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки получил многочисленные травмы и был госпитализирован. В ведомстве отметили, что у мужчины не было водительских прав. И кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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