Девятый день в Удмуртии ищут 59-летнего мужчину темной куртке

Главатских Рудольф. Фото: ПСО Ижевск

В Удмуртии ищут 59-летнего Рудольфа Главатских. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Ижевска.

1 июня, в 16:00 пропавший ушел из дома в деревне Усть-Медла и до сих пор не вернулся. Из примет можно отметить зеленые глаза мужчины и темно-русые коротко стриженные волосы, рост – средний. На момент пропажи он был одет в куртку темного цвета, темно-синие шорты и черные туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией о Главатских Рудольфе или о его местонахождении, просим немедленно сообщить на горячую линию ПСО Ижевске по телефону 8 (982) 795-93-91 или в полицию по номеру 02 (102).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проект благоустройства Березовой рощи в Ижевске пересмотрели

В Ижевске ограничат проезд транспорта по некоторым улицам 11 и 12 июня

«Леди в белых халатах»: выбираем самых очаровательных врачей и медсестер