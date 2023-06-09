Администрацию Ижевска через суд обязали отремонтировать асфальт на Воткинском шоссе

Дорогу должны отремонтировать
Фото: Диля Ахмадишина
Прокуратура Удмуртии через суд обязала администрацию Ижевска привести проезжую часть на Воткинском шоссе в надлежащий вид. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После проверки выяснилось, что на участках дороги на улице Воткинское шоссе рядом с домами №34, 132а и от дома №36 до №118 имеются многочисленные дефекты.
Прокурор обратился в суд и возложил на администрацию города обязанности по устранению выявленных недостатков. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Индустриального района.
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