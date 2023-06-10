Гороскоп на день: 11 июня Рыбам стоит быть настойчивыми, а Тельцам держать кошелек на замке

Фото: архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 11 июня.

Овен

В этот день Овнам стоит проявить сдержанность при общении с людьми. Не стоит выплескивать на них все свои эмоции, а также идти в открытый конфликт. Для сохранения высокого уровня продуктивности не забывайте менять деятельности и много отдыхать.

Телец

Кошелек в этот день Тельцам стоит держать на замке, не нужно тратить лишние деньги. Частные секреты пусть тоже остаются при вас, не стоит рассказывать их не только первым встречным, но даже близким друзьям.

Близнецы

Гибкость и уважение чувств других – это те качества, которые нужны Близнецам в этот день. Прислушивайтесь к голосу своего сердца, будьте участливыми. Вечер лучше провести наедине с собой.

Рак

Ракам не будет везти в учебе, даже не пытайтесь. А вот на работе вас загрузят по самые уши – будьте готовы работать в нерабочее время. В плане здоровья у Раков затишье: сейчас идеальное время для внедрения полезных привычек.

Лев

Хватит уже опираться на свои прошлые достижения. Начните новые проекты, те, которые давно задумали, но боялись делать. Звезды говорят, что сейчас самое благоприятный момент для этого. Для стабильности нервной системы освободите время для отдыха.

Дева

Девам нужно уделить все свое внимание здоровью и отдыху. А также обратить внимание на финансовые вопросы, чтобы не было неожиданных потерь. Устройте со своей второй половинкой романтическое свидание вне дома.

Весы

В этот день будет много социальных контактов, поэтому попробуйте найти время, чтобы побыть одному. Есть возможность встретить очень важных людей в жизни, не отказывайтесь от прогулок.

Скорпион

Не стоит показывать всем ваш истинный характер. Будьте благоразумны и не допускайте эмоциональных вспышек. В работе возможны перспективные предложения. На личном фронте важно сохранять спокойствие и трезвый ум.

Стрелец

Непредвиденные обстоятельства смогут испортить вам настроение, но не намеченные планы. Хорошо будет в поездках, удача улыбнется и при знакомствах. В личной жизни могут возникнуть легкие недопонимания.

Козерог

На работе у Козерогов одни непонятные ситуации, зато в личной жизни все разложено по полочкам. Ваша уверенность в выбранном пути подвергнется сомнению, но вы достойно пройдете испытание.

Водолей

Одиноким Водолеям нужно срочно озаботиться поиском второй половинки. Звезды благоволят этому и «предлагают» нужным вам людей. Будьте настойчивы, терпеливы и не стоит рисковать.

Рыбы

Будьте настойчивы в своих желаниях и просьбах. Внимательно отнеситесь в своему режиму дня, не допускайте недосыпов. Возможно, будет неприятная встреча с прошлым, но она не выбьет вас из рабочей колеи надолго.

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