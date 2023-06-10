Около Национальной библиотеки Удмуртии установили ограду за 4,6 млн рублей

Фото: администрация Ижевска

В сквере около Национальной библиотеки Удмуртии установили чугунную ограду с растительным орнаментом, характерным для сталинской эпохи. Ее отлили по историческим образцам металлурги завода «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ограждения в сквере появились в далеком 1958 году. За это время часть конструкций – 25% – пришли в негодность.

В 2021 году сохранившиеся элементы ограды протяженностью 92 погонных метра демонтировали и увезли на завод. Там по чертежам, оставшимся с 1950-х годов, ограждения были восстановлены.

Всего было отлито 526 элементов ограды, причем использовался материал, оставшийся от старинного ограждения. Металлургам удалось полностью восстановить исторический рисунок.

Стоимость изготовления получившейся ограды оценивается в 4,6 млн рублей.

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