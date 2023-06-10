У жителей Удмуртии похитили более 1,5 млн рублей с помощью программ удаленного доступа

Фото: архив КП

Сразу 4 уголовных дела по статье «кража с банковского счета» возбуждено в Удмуртии за минувшие сутки. Преступники действовали по одной и той же схеме, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Обманутыми оказались жители Воткинска, Сарапула и с. Юкаменское. Каждому из них звонил неизвестный. Представлялся сотрудником банка и убеждал, что в банке были зафиксированы попытки оформления кредитов на их имя. Люди верили, начинали действовать по указаниям звонивших, устанавливая программу удаленного доступа.

В итоге мошенники получали доступ к мобильному приложению банка и снимали все имеющиеся деньги. Всего таким образом было похищено более 1,5 млн рублей.

И только после списания денег потерпевшие понимали, что стали жертвами преступных махинаций и звонили в полицию.

Сейчас полицейские ищут всех причастных к этим преступлениям.

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