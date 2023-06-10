За 5 месяцев в Удмуртии ввели в эксплуатацию 29 многоквартирных домов

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии всего за 5 месяцев этого года ввели в эксплуатацию 29 многоквартирных домов. Это приблизительно 6 тысяч новых квартир. Но все-таки лидирует индивидуальное жилищное строительство – жители построили почти 400 тысяч кв м жилья.

Всего по республике введено в эксплуатацию 675 тысяч кв м жилья.

«На сегодняшний день в республике возводится 152 многоквартирных дома жилой площадью порядка 1,5 млн кв м. Есть уверенность, что в текущем году мы достигнем показателя прошлого года,который был для республики рекордным», - уточнил председатель правительства Ярослав Семенов.

В этом году по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 413 млн рублей. На эти деньги сделана канализация в ЖК «Ежевика», сети водоснабжения в «Городе оружейников», сдается ливневая канализация в микрорайоне Север.

По словам Ярослава Семенова, из-за действия программ льготного кредитования спрос на жилье сохраняется.

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